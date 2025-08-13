Home

4 chili di droga nella borsa frigo, arrestata coppia all’isola d’Elba

Elba

13 Agosto 2025

Portoferraio (Livorno) 13 agosto 2025 4 chili di droga nella borsa frigo, arrestata coppia all'isola d'Elba

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Portoferraio hanno arrestato una coppia di giovani ultraventenni residenti nell’Isola, per detenzione illecita di stupefacenti in concorso.

Nell’intensificare i controlli nelle ore pomeridiane, anche per verificare alcune segnalazioni pervenute dalla cittadinanza in merito e movimenti sospetti di soggetti notati impegnati in rapidi incontri con avventori apparentemente di passaggio, i carabinieri, dopo alcuni servizi di pedinamento hanno tratto in arresto la coppia poiché, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, rinvenivano nella disponibilità dei predetti conviventi, in una borsa frigo occultata all’interno della loro camera da letto, 4 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 40 panetti del peso di gr 100 ciascuno, artatamente impacchettati in involucri che apparivano cosparsi con polvere di caffè con ogni probabilità utile a cercare di eludere eventuali controlli da parte di unità cinofile.

Tutto quanto rinvenuto è poi stato sottoposto a sequestro ed i due giovani sono stati dichiarati in arresto per il reato di detenzione illecita di stupefacenti in concorso.

Terminate le formalità di rito sono poi stati ristretti in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. A seguito di Udienza il Tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.