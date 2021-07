Home

4 luglio, tornano i fuochi d’artificio al bagno degli Americani

2 Luglio 2021

Tornano i fuochi per il 4 luglio al Bagno degli Americani

Livorno 2 luglio 2021

Il 2021 segna il ritorno dei fuochi d’artificio per domenica 4 luglio, ore 22 al Bagno degli Americani a Tirrenia (Pisa). La pandemia ha dunque fermato per un solo anno la tradizionale iniziativa che il Bam propone in occasione dell’Independence Day.

Ma quest’anno, anche a causa delle regole anti contagio da Covid-19, si metterà a disposizione del pubblico anche la possibilità di prenotare il proprio posto.

Ecco come: tramite il numero 3423513884, si può prenotare un ombrellone per la serata con due sdraio e un lettino e con la consumazione.

Questa prenotazione è consentita per un massimo di quattro persone per ombrellone e darà la possibilità di saltare la fila della cassa per bar e ristorante.

Tante le proposte della cucina, dal cacciucco al panino con la parmigiana, passando per la birra e i classici piatti di pesce.

Ci saranno anche a disposizione gli ampi spazi della spiaggia libera ma quest’anno con la capienza massima di 1.000 persone.

Il programma della serata prevede anche lo spettacolo delle enormi bolle di sapone di Fabio Saccomani, che girerà sulla spiaggia coinvolgendo tutto il pubblico.

Torna anche l’intrattenimento musicale anche se non si potrà ballare, come prevede la normativa ancora vigente, ma si potranno cantare e ascoltare i motivi più belli degli ultimi anni.

“Quello dei fuochi in occasione del 4 luglio è un ritorno molto atteso dopo l’anno di stop – afferma Alberto Gabbrielli dell’associazione Cineclub -.

Le norme anti Covid ci impongono alcuni accorgimenti ma crediamo non influiranno sulla serata e, come sempre, avremo modo di assistere a un fantastico spettacolo pirotecnico che tutti avranno modo di apprezzare in riva al mare.

Torna anche la musica, ma rigorosamente senza ballo.

Presto parleremo anche della stagione del cinema sul mare col maxischermo gonfiabile, che quest’anno porterà anche alcune sorprese, già a partire dal 12 luglio, subito dopo la fine del campionato europeo di calcio”.

