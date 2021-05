Home

Cronaca

4 Maggio 2021

Livorno 4 maggio 2021 – 4 maggio, i vigili del fuoco festeggiano con un video la loro giornata internazionale

Oggi è la giornata internazionale dei Vigili del Fuoco e il corpo la celebra con un video

Un fiocco dai colori rosso e blu, il fuoco e l’acqua, per celebrare il coraggio e il sacrificio dei Vigili del fuoco di tutto il mondo caduti in servizio per garantire la sicurezza dei cittadini





