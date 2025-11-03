4 novembre, le celebrazioni a Collesalvetti e nelle sue frazioni. Paoli: “Oggi ricordiamo i nostri Caduti, che hanno combattuto e dato la vita per la libertà”

Home

3 Novembre 2025

In occasione della ricorrenza del 4 novembre “Giorno dell’Unità Nazionale – Giornata delle Forze Armate”, la cittadinanza è invitata a partecipare alle celebrazioni commemorative che si terrano martedì 4 p.v. a partire dalle ore 9.00, secondo il seguente programma:



Collesalvetti: ore 9.00

Vicarello: ore 9.30

Guasticce: ore 10.00

Stagno: ore 11.00

Nugola (entrambi i monumenti): ore 11.45

Castell’Anselmo: ore 12.30

Parrana San Giusto: ore 14.30

Parrana San Martino: ore 15.00

Colognole: ore 15.30

“Il 4 novembre – ha sottolineato la sindaca di Collesalvetti Sara Paoli – è una data che segna la conclusione della Prima Guerra Mondiale e la realizzazione dell’Unità d’Italia: con l’armistizio di Villa Giusti del 1918 si completava il lungo processo di unificazione nazionale, costato sacrifici enormi e milioni di vite spezzate.

Oggi ricordiamo quei Caduti, i nostri Caduti, che hanno combattuto e dato la vita per la libertà, per l’indipendenza e per la pace del nostro Paese.

I Monumenti ai Caduti delle nostre frazioni, davanti ai quali ogni anno ci ritroviamo in raccoglimento, sono il segno tangibile di una memoria che deve restare viva, perché la pace e la democrazia non sono conquiste scontate, ma valori da difendere ogni giorno con consapevolezza e responsabilità.

Questa giornata è anche un riconoscimento al servizio delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, che con dedizione, professionalità e coraggio operano quotidianamente per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, la difesa del territorio e la salvaguardia dei principi di libertà e legalità che fondano la nostra Repubblica.

Onorare la storia significa rinnovare l’impegno di ciascuno di noi nel costruire unità, solidale e pacifica, nel rispetto dei diritti e dei doveri di ogni cittadino.

Mentre il mondo è scosso da nuove e drammatiche crisi, il ricordo del 4 Novembre ci impone una riflessione.

La memoria dei Caduti deve trasformarsi in un impegno civico e morale, in un appello instancabile a promuovere la pace, il dialogo e la coesione sociale nelle nostre comunità, in Italia, in Europa, nel mondo”.

