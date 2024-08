Home

4 torri faro in piazza Dante, lavori al via

3 Agosto 2024

Livorno, 3 agosto 2024 – 4 torri faro in piazza Dante, lavori al via

Il settore Illuminazione pubblica del Comune di Livorno ha in programma per la seconda metà della prossima settimana una serie di interventi di manutenzione straordinaria (e in due casi anche di smantellamento e sostituzione) alle 4 torri faro presenti in città.

Si tratta di manufatti dell’illuminazione pubblica alti 25 metri, risalenti ad una quarantina di anni fa. Tre si trovano in piazza Dante (rotatoria della Stazione), uno in zona portuale, nell’area fronte Varco Fortezza.

Dopo una serie di verifiche e controlli programmati sul loro stato di conservazione, effettuati con l’ausilio di una ditta specializzata, si è reso opportuno procedere alla rimozione di due torri: quella nel parcheggio di fronte alla Fortezza Vecchia (classificata come Torre n. 4) e una di quelle che insistono sulla rotatoria di piazza Dante, quella lato via Donnini (la Torre n. 1).

Queste due torri faro saranno provvisoriamente sostituite con pali stradali alti 12 metri con più corpi illuminanti.

Per le altre torri faro della stazione (la Torre n. 2 e la Torre n. 3) è prevista la rimozione nella parte alta dei cappelli protettivi e delle vecchie strutture di sostegno.

La ditta che eseguirà i lavori è Engie Servizi Spa, concessionaria del servizio illuminazione pubblica del Comune di Livorno.

Sia l’intervento di sostituzione della torre n. 1 di piazza Dante sia quello alla torre n. 4 al parcheggio della Fortezza Vecchia saranno eseguiti giovedì 8 e venerdì 9 agosto e comporteranno divieti di sosta con rimozione forzata nelle aree della planimetria allegata segnate in blu e divieti di transito e di sosta nelle aree della planimetria segnate in rosso .

Il giorno prima, mercoledì 7 agosto, si svolgeranno le operazioni di smantellamento delle torri, che nelle zone della planimetria segnate in giallo comporteranno divieti di transito per il tempo strettamente necessario (una ventina di minuti), con la presenza di agenti della Polizia Municipale.

Dopo questo intervento di messa in sicurezza, il Comune programmerà la rimozione anche delle torri 2 e 3 e la contestuale installazione di quattro sistemi di illuminazione più moderni e più performanti.

