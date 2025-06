Home

26 Giugno 2025

40 chili di alimenti non tracciati sequestrati in centro

Livorno 26 giugno 2025

Nell’ambito della campagna dei Carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, in aderenza alla strategia operativa denominata “estate tranquilla 2025”, i militari del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un’ispezione all’interno di vari esercizi pubblici del lungomare e non, a tutela e salvaguardia del rispetto della normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, a seguito di tali verifiche, i militari hanno riscontrato irregolarità sotto il profilo della sicurezza alimentare in un esercizio autorizzato alla somministrazione di alimenti del centro cittadino gestito da un 50enne di origini asiatiche residente in zona.

A seguito del controllo, infatti, i carabinieri hanno accertato che all’interno di un frigo congelatore erano conservati, per la somministrazione ai clienti, prodotti ittici (per lo più salmone) privi di qualsiasi etichetta idonea a risalire alla loro tracciabilità e che ne consentisse di verificare origine e/o provenienza; ciò in violazione della normativa di settore che impone di conservare gli alimenti in confezioni da cui si possano evincere, tra le altre cose, la scadenza, la provenienza ed il numero del lotto, requisito indispensabile per fronteggiare eventuali contaminazioni.

Tutti gli alimenti, nel complesso circa 40 kg e del valore di circa 800 euro, sono stati sottoposti a sequestro cautelare, e ne è conseguita la sanzione amministrativa del titolare ammontante a complessivi 1.500 euro, informandone le autorità competenti in materia secondo la vigente norma di settore.