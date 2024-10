Home

40 chili di droga nel porto di Livorno, tre arrestati

31 Ottobre 2024

Livorno 31 ottobre 2024 40 chili di droga nel porto di Livorno, tre arrestati

Altro importante e significativo risultato nella lotta al traffico di stupefacenti realizzato dai Finanzieri del Gruppo di Livorno e dai Funzionari del locale Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogana: arresto di 3 soggetti e sequestro di 36 pannetti di cocaina occultati in un container.

Nel corso della consueta diuturna attività di controllo doganale e di vigilanza negli spazi doganali gli operanti hanno scoperto tre soggetti che, indebitamente acceduti di notte all’interno del porto, stavano recuperando la cocaina dal container.

Grazie alla prontezza operativa nonché alla perspicacia degli operanti, la partita di droga è stata quindi sequestrata e le tre persone, colte in piena flagranza di reato, sono state arrestate.

Le attività di p.g., effettuate in stretta sinergia operativa tra ADM e Fiamme Gialle, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Livorno.

Come sempre sono stati fondamentali gli strumenti e l’esperienza messa in campo dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalle Fiamme Gialle che, oramai, operano in piena sinergia per contrastare questa piaga sociale, che alimenta una delle principali entrate della criminalità organizzata. Il profitto illecito – nel caso concreto – ammonterebbe a non meno di 3 milioni di euro sulle piazze di spaccio.

Lo stupefacente, dopo essere stato campionato ed analizzato dal laboratorio della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, verrà distrutto presso un inceneritore