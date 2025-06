Home

40000 visitatori della Vespucci in sicurezza, il Prefetto: grazie ai volontari “eroi silenziosi” di Livorno

13 Giugno 2025

Livorno 13 giugno 2025

Nella giornata di ieri, il Questore di Livorno Dr.ssa Giuseppina Stellino ha accolto presso la sala intitolata al Vice Brigadiere di PS E. Bontempelli i rappresentanti del Gruppo Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Livorno. Per l’occasione è intervenuto il Signor Prefetto Sua Eccellenza Dr. Gianfranco Dionisi che ha dedicato all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, all’Associazione Nazionale dei Carabinieri 105, al Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta ed ai volontari della Croce Rossa Italiana un pensiero di ringraziamento per la preziosa collaborazione prestata in occasione della permanenza della Nave scuola Amerigo Vespucci nel porto di Livorno.

L’instancabile attività di questi volontari ha infatti contribuito fattivamente a garantire una cornice di sicurezza all’evento che ha visto quotidianamente la presenza di migliaia di visitatori.

Nell’occasione il Prefetto di Livorno ha dichiarato:

“Desidero esprimere un sentito e sincero ringraziamento all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, all’Associazione Nazionale dei Carabinieri 105, al Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta ed ai volontari della Croce Rossa Italiana per il prezioso contributo offerto in occasione della recente permanenza della nave scuola Amerigo Vespucci nel porto di Livorno.

È stato svolto un lavoro straordinario, improntato alla massima professionalità, che ha riguardato attività di filtraggio, controllo, analisi delle criticità e capacità operativa, grazie al quale è stato possibile accogliere e gestire in piena sicurezza oltre 40.000 visitatori. Un risultato eccellente, ottenuto senza che si verificasse alcuna criticità, e che dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale il ruolo di queste realtà associative nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Colgo l’occasione per estendere il mio ringraziamento anche per tutto ciò che questi volontari fanno ogni giorno, con passione e dedizione, a beneficio della comunità di Livorno e della sua provincia. Il volontariato rappresenta una colonna portante della nostra società: è espressione concreta di solidarietà, inclusione, accoglienza, valori che considero essenziali per la crescita democratica e civile del nostro Paese.

Come Prefetto di Livorno, non smetterò mai di riconoscere e valorizzare lo spirito di sacrificio, l’altruismo e la passione che animano queste donne e questi uomini. A loro va il mio più profondo e grato apprezzamento.”

Il Questore Stellino nell’unirsi ai ringraziamenti del Prefetto ha espresso a titolo personale e a nome dell’intera Polizia di Stato, un sentito ringraziamento a tutti i volontari per l’impegno profuso in occasione di un evento di grande valore simbolico con una straordinaria partecipazione di pubblico esaltando come grazie al loro contributo, tutto si sia svolto nel segno dell’ordine, dell’accoglienza e della sicurezza.

Un pensiero particolare per i volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato che hanno, ancora una volta, dimostrato cosa significhi “esserci sempre”, con professionalità, spirito di servizio e autentico senso del dovere, affiancando le forze dell’ordine e le autorità portuali, con una presenza, discreta ma costante, che ha rappresentato un punto di riferimento per cittadini, famiglie, turisti e per tutti coloro che si sono avvicinati alla Vespucci con entusiasmo e curiosità. L’opera di queste donne e uomini legate a doppio filo alla Questura di Livorno è stata ancora una volta all’insegna del “servire la collettività” che è, è stato, e deve essere il valore portante dell’attività della Polizia di Stato.

