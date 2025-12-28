Home

28 Dicembre 2025

40enne trovata senza vita nel bagno del reparto di psichiatria

Donna di 41 anni trovata morta nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Livorno: aperta un’indagine

Tragedia all’ospedale di Livorno, dove una donna di 41 anni è stata trovata senza vita all’interno di un bagno del reparto di Psichiatria. La paziente era stata ricoverata nel pomeriggio di Santo Stefano, con il suo consenso, a seguito di un quadro clinico caratterizzato da allucinazioni.

Sulla vicenda è stata immediatamente aperta un’indagine per chiarire le circostanze del decesso e verificare eventuali responsabilità. I carabinieri hanno acquisito, come da prassi, la cartella clinica della donna e nelle ultime ore avrebbero ascoltato alcuni operatori sanitari che l’avevano presa in carico. Al momento non risultano persone indagate.

La salma resta sotto sequestro e non si esclude che nei prossimi giorni possa essere disposta l’autopsia per accertare con esattezza le cause della morte, che sarebbe avvenuta per soffocamento. La 41enne, secondo quanto emerso, si sarebbe trovata da sola nel bagno al momento della tragedia.

La notizia del decesso sarebbe stata comunicata alla figlia intorno all’una di notte tra il 26 e il 27 dicembre. La giovane si sarebbe immediatamente recata in ospedale insieme ad altri familiari, ma per motivi legati alle procedure interne e alla sicurezza non avrebbe potuto accedere al reparto.

Successivamente la figlia avrebbe presentato denuncia, atto che ha formalmente dato avvio all’inchiesta. Parallelamente, anche l’Asl Toscana nord ovest, da cui dipende l’ospedale livornese, ha attivato un audit interno per ricostruire quanto accaduto e verificare il rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza.

Gli accertamenti proseguono per fare piena luce su una vicenda che ha profondamente scosso familiari e operatori sanitari, in attesa di risposte chiare su una morte avvenuta in un contesto di ricovero e tutela della persona.

