Home

Sport

Basket

-42 in casa, Farneti: “bisogna trovare la forza di reagire e rialzarsi e così faremo”

Basket

4 Novembre 2024

-42 in casa, Farneti: “bisogna trovare la forza di reagire e rialzarsi e così faremo”

Livorno 4 novembre 2024 -42 in casa, Farneti: “bisogna trovare la forza di reagire e rialzarsi e così faremo”

A seguito della rovinosa partita giocata in casa domenica scorsa contro la Invictus Roma 1960 terminata con un risultato di -42 punti per la Pielle Livorno, intervengono Il Presidente, Francesco Farneti, e il CdA.

Queste le loro parole:

“La partita di ieri sera è stata una delusione per tutti: tifosi, società, staff e giocatori. Non ci nascondiamo dietro agli infortuni. Sappiamo che servono soluzioni concrete. È il momento di rimboccarci le maniche, lavorare ancora più sodo, con determinazione e perseveranza, e guardandosi negli occhi ogni giorno con la grinta e la voglia di rialzarci più forti di prima.

Siamo perfettamente consapevoli del momento che stiamo vivendo ma siamo altrettanto lucidi per capire come e dove intervenire. Questo è il momento di restare uniti, non certo di colpevolizzare o additare l’uno o l’altro, perché è il momento in cui una squadra deve dare una risposta unanime. Giusto e lecito che i tifosi dicano la loro, lo rispettiamo e accettiamo. Il nostro più grande dispiacere sta nella consapevolezza di non aver ad oggi rispettato le attese, ma al tempo stesso faremo di tutto in nostro possesso per cercar di ottenere gli obiettivi che ci siamo posti.

È nelle difficoltà e nelle sconfitte che bisogna trovare la forza di reagire e rialzarsi e così faremo, senza perderci d’animo e senza scoraggiarsi, convinti del fatto che sono proprio i momenti di maggiore difficoltà dove nascono le cose migliori”.