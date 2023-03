Home

30 Marzo 2023

Livorno 30 marzo 2023 – 44enne soccorsa per una caduta in via Pian di Rorta

Nel primo pomeriggio di oggi, in via Pian di Rota è stata soccorsa una donna per una caduta. I sanitari inviati dal 118 hanno soccorso una donna di 44 anni. residente a Livorno che ha riportato un trama cranico da caduta. Dopo le prime cure sul posto i sanitari hanno spinalizzato la paziente per poi trasportarla in codice giallo al pronto soccorso soccorso. Ancora da chiarire le dinamiche della caduta

