Home

Cronaca

45enne denunciato per evasione

Cronaca

12 Agosto 2024

45enne denunciato per evasione

Livorno 12 agosto 2024 – 45enne denunciato per evasione

Nell’ambito di un’operazione di controllo intensificato, coordinata dal Comando Provinciale di Livorno e in linea con le direttive stabilite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, con il supporto dei Comandi Stazione di Livorno Porto, Livorno Centro, Stagno e Collesalvetti, hanno eseguito una serie di verifiche nel capoluogo.

Durante i controlli notturni, è emerso che un 45enne, sottoposto a detenzione domiciliare, non era presente presso la sua residenza. La sua assenza, non giustificata da necessità comprovate né autorizzata preventivamente dall’Autorità Giudiziaria, ha portato alla denuncia dell’uomo per evasione.