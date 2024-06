Home

47 migranti in arrivo a Livorno: erano partiti dalla Libia su un gommone, salvati da Emergency

27 Giugno 2024

Livorno 27 giugno 2024 – 47 migranti in arrivo a Livorno: erano partiti dalla Libia su un gommone, salvati da Emergency

Ieri pomeriggio il personale della nave Life Support ha tratto in salvo 47 persone

Viaggiavano a bordo di un gommone sovraffollato, senza giubbotti di salvataggio. Per ore sono state costrette a rimanere immobili in posizione contratta.

Partite dalle coste della Libia, sono riuscite a sopravvivere in mare aperto, nonostante le cattive condizioni meteo.

Dopo il salvataggio, alcune di loro hanno riportato al nostro staff medico a bordo ustioni o traumi sui loro corpi, dopo il contatto con il carburante e l’acqua marina o perché stipate dentro l’imbarcazione.

Dopo i rischi di una traversata così difficile e tutto quello che hanno vissuto, hanno bisogno di raggiungere il prima possibile un posto sicuro: Livorno è il porto di sbarco assegnato dalle autorità, a tre giorni e mezzo di navigazione. Lo dichiara Emergency in una nota