30 Dicembre 2023

Livorno 30 dicembre 2023 – 47mila euro e pistola in auto, denunciati in stato di liberà 3 stranieri e una italiana

Polizia, periodo natalizio-intensificati servizi di controllo del territorio.

Nelle ultime 48 ore le volanti denunciano 4 cittadini trovati in possesso di 47.000 euro ed una pistola mod. 765

Come è noto il periodo delle festività natalizie e l’approssimarsi di quello di fine anno , è connotato da una maggiore movimentazione di persone nelle vie e nelle piazze cittadine, rendendo così necessaria la predisposizione di accurate pianificazioni finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

In tale ottica sono stati intensificati i servizi di prevenzione e controllo predisposti con apposite ordinanze dal Sig. Questore Stellino , che hanno visto e vedono l’impiego non solo degli equipaggi delle volanti ma a volte anche del Reparto Prevenzione Crimine Toscana ; servizi coordinati che hanno portato cosi ad un più capillare e incisivo controllo delle piazze e delle vie cittadine , non solo a tutela degli obiettivi sensibili presenti in questa provincia , ma anche della collettività nel suo insieme

Nella serata di giovedi intorno alle 23.00 in via Settembrini gli agenti della polizia, tra i vari controlli, procedevano al controllo di un’ autovettura. A bordo 4 persone successivamente identificate per tre cittadini marocchini ( cl. 87, 81 e 90 con precedenti a carico) ed una cittadina italiana dell’83.

Nel frattempo anche una pattuglia della Guardia di Finanza si avvicinava collaborando all’attività posta in essere.

I poliziotti hanno proceduto ad un controllo più accurato del mezzo con una perquisizione che portava alla luce la presenza di una pistola beretta cal. 7. 65 che da controlli non risultata rubata; due bilancini di precisione, sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a gr. 7 ed una borsa da computer con all’interno un ingente somma di denaro suddiviso in banconote di vario taglio per un totale di circa 47. 000 mila euro .

I soggetti venivano accompagni presso gli uffici della questura, sottoposti a fotosegnalamento e successivamente denunciati in stato di libertà in concorso tra di loro per possesso ingiustificato di arma comune e per detenzione ai fini di spaccio ai sensi dell’art.73 dpr.309/90.

