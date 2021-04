Home

49enne sorpreso e bloccato nell’auto mentre era intento a rovistare

6 Aprile 2021

Livorno 6 aprile 2021 – 49enne sorpreso e bloccato nell’auto mentre era intento a rovistare

Nella trascorsa notte le volanti della polizia verso le ore 01.55 intervenivano in via del Panificio su segnalazione di furto in atto su autovettura posteggiata.

Il personale delle volanti giunto sul posto sorprendeva e bloccava all’interno dell’abitacolo un soggetto italiano identificato per R.M. del’72 intento a rovistare.

Per l’uomo 49enne è scattata l’accusa di tentato furto aggravato con denuncia in stato di libertà ai sensi dell’art.4 l.110/75.

