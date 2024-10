Livorno 30 ottobre 2024 – 4ª Mostra del Disco a Livorno: un weekend imperdibile per gli amanti della musica

Sabato 2 e domenica 3 novembre 2024, il Centro Commerciale Parco Levante di Livorno ospiterà la 4ª edizione della Mostra del Disco, un appuntamento imperdibile per collezionisti e appassionati di musica. Dalle 9:00 alle 20:00, 20 espositori qualificati provenienti da tutta Italia presenteranno un’ampia selezione di vinili, CD e mix, offrendo una rara occasione di scoperta per chiunque desideri avvicinarsi alla musica di qualità.

L’ingresso è gratuito, un incentivo pensato per attrarre anche i curiosi e le nuove generazioni, favorendo così l’amore per la musica in formato fisico. L’evento è organizzato da Ganzo! Eventi Culturali, noto per il suo impegno nel promuovere manifestazioni musicali e culturali come Vintage Fest e varie mostre del disco in città come Pisa, Lucca e Torino. Con grande parcheggio gratuito a disposizione dei visitatori, l’incontro si prospetta un’occasione unica per riscoprire il fascino del vinile e incontrare altri appassionati in un ambiente accogliente e stimolante.

Un fine settimana all’insegna della passione musicale, che conferma Livorno come un punto di riferimento per gli eventi culturali e per chi desidera fare un tuffo nelle atmosfere senza tempo della musica d’autore.