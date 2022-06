Home

22 Giugno 2022

“5 birre per 5 piatti”, prenota la tua Cena del Cuore presso la Fondazione Caritas Livorno

Livorno 22 giugno 2022

Venerdì 1 luglio alle ore 20.00 presso il Villaggio della Carità in via Giorgio La Pira 9 si terrà la seconda Cena del cuore 2022 dal titolo “5 birre per 5 piatti”, un appuntamento da non mancare per gli amanti della birra e della buona cucina. La cena sarà dedicata alla degustazione di birre artigianali provenienti dai migliori birrifici regionali che saranno abbinate a piatti del territorio.

Ospite d’eccezione della serata sarà Renato Nesi, referente e docente regionale Toscana di Unionbirrai oltre che Beer Judge al contest Birra dell’Anno, prestigioso concorso organizzato da Unionbirrai che premia, ogni anno, le migliori birre artigianali italiane.

I commensali saranno accompagnati alla scoperta degli abbinamenti tra le birre e i piatti, costruendo un percorso gastronomico che attraverserà alcuni tra i più importanti birrifici artigianali della nostra regione. I piatti saranno sapientemente preparati dall’Associazione Cuochi Livornesi che riunisce Chef, cuochi e gli appassionati di cucina e pasticceria della provincia di Livorno e oltre.

Per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione e un contributo di 35€ a persona, che verrà destinato alla realizzazione di una casa famiglia per ragazzi presenti sul nostro territorio.

Per prenotare è possibile rivolgersi a Federica Veroni allo 3282993725 o all’indirizzo mail f.veroni@caritaslivorno.it

