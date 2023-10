Home

9 Ottobre 2023

5 folgorini alle finali nazionali di Karate

Livorno 9 ottobre 2023 – 5 folgorini alle finali nazionali di Karate

Proseguono le attività istituzionali della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) del Comitato Regione Toscana settore Karate – CRTK, con la messa in atto della fase di qualificazione regionale al “Campionato Italiano Juniores”, svoltosi domenica scorsa, presso l’impianto sportivo di Certaldo – FI.

Presente all’ evento, il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che con il folgorino Jacopo CITI ha conquistato la medaglia d’oro. Dopo i successi delle scorse settimane con l’argento in Svizzera e il bronzo in Messico, Jacopo, il giovane atleta 15enne; attualmente della classe Cadetti (14 – 15 anni), con il “salto di categoria”, a quella successiva, ha concorso nella classe Juniores (16 – 17 anni d’età), nella specialità olimpica del Kumite “combattimento a contatto controllato”.

Il folgorino a primeggiato la – 55 Kg; gestendo tatticamente gli incontri ed ha magistralmente mantenuto il vantaggio conquistato sugli avversari, garantendosi il gradino più alto del podio.

Inoltre, per la specialità del Kata “forma”, il folgorino Leonardo BOMBARDI; ha conquistato la medaglia d’oro, dopo due anni di assenza tra le schiere blu/azzurro. Sempre per il Kata seguono, Samuele CORVAGLIA con la medaglia di bronzo; l’atleta Edoardo BARONI 5° classificato e Lorenzo GALLI con il 9° posto in classifica.

Tutti e 5 gli atleti, disputeranno le finali Nazionali nella prima settimana di novembre, presso il centro olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma.

Ad accompagnare gli atleti, lo staff tecnico: Antonio CITI, Vincenzo CORVAGLIA e Rico SIMONETTI.

