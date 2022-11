Home

Rubriche

Cibo e bevande

5 idee per una colazione più leggera

Cibo e bevande

19 Novembre 2022

5 idee per una colazione più leggera

19 novembre 2022 – 5 idee per una colazione più leggera

La colazione è il pasto più importante della giornata e non va mai saltata, anche se si sta seguendo una dieta per perdere peso. Infatti, è fondamentale fornire all’organismo tutti i nutrienti fondamentali per iniziare la giornata nel modo giusto e non essere colti improvvisamente da attacchi di fame durante le ore di studio o lavoro. Ovviamente, se si segue uno stile di vita sano, anche per la colazione è necessario prestare qualche accortezza, prediligendo delle ricette leggere ma gustose, dal basso apporto calorico: in genere, questo pasto dovrebbe consentire di assumere tra il 20 e il 25% delle calorie totali giornaliere. Oltre alle varie preparazioni, è possibile prestare attenzione anche in fase di acquisto optando per prodotti della linea senza zuccheri, ormai presenti in tutti i punti vendita e anche online.

Smoothies

I frullati sono un’idea per colazione che permette di fare il pieno di frutta e verdura, senza appesantirsi. Infatti, gli smoothies, se preparati in maniera equilibrata danno energia e permettono un corretto apporto di nutrienti. Il suggerimento principale è utilizzare frutta e verdura in quantità pari almeno al 50% del frullato. Inoltre, è preferibile scegliere degli zuccheri naturali come il miele, lo sciroppo d’agave o di acero, oppure della frutta zuccherina come i datteri. In ogni caso, è sempre bene non abusarne. Infine, è necessario aggiungere fonti proteiche per affrontare la giornata senza fame, come latte scremato o yogurt greco.

Pancakes light

Anche i pancakes, emblema della colazione americana, possono essere realizzati in versione “light” per una colazione leggera ma gustosa, semplicemente evitando lo zucchero e il burro. Servono due uova, 250 ml di latte scremato o vegetale, mezzo cucchiaino di lievito in polvere per dolci e 200 grammi di farina integrale. La cottura è in padella per circa 5 minuti, qualche minuto per lato. Per guarnire, si può utilizzare un po’ di miele o frutta fresca, marmellata light, o una crema di cioccolato fondente. Si possono, però, preparare anche salati, utilizzando salumi leggeri come fesa di tacchino o bresaola, oppure formaggi light e verdure grigliate.

Chia pudding

Il budino ai semi di chia, o meglio “chia pudding”, è un dessert al cucchiaio molto sano, adatto per la colazione. Per prepararlo sono necessari i semi di chia, ricchi di calcio, vitamina C e Omega 3 acquistabili nei negozi di prodotti bio. Oltre ai semi, serve del latte vegetale (di riso, di mandorle, di soia ecc.) e un cucchiaio di sciroppo d’agave o di acero. La preparazione è piuttosto semplice, bisogna alternare i semi e il latte vegetale in un bicchiere e amalgamare il tutto con il dolcificante. Dopo un’ora in frigo, il pudding è pronto, e può essere gustato con dei frutti di bosco e qualche fogliolina di menta.

Porridge

Il porridge è una sorta di zuppa d’avena dolce, tipica delle colazioni inglesi. Per la preparazione servono dei fiocchi d’avena da cuocere nel latte (vaccino oppure vegetale) o nell’acqua, con aggiunta di miele, per qualche minuto fino a ottenere una consistenza cremosa. Si può aggiungere, poi, lo yogurt greco, la frutta, i semi di vario tipo, la confettura light, o una cremina realizzata con acqua e cacao, a seconda dei gusti e della stagionalità dei prodotti.

Fettamisù

Il tiramisù con le fette biscottate è un dolce light adatto per la colazione, che richiama il gusto del tiramisù classico. Si può preparare semplicemente imbevendo delle fette biscottate integrali nel caffè preparato con la moka e alternare strati di yogurt greco senza grassi alle fette. Infine, è possibile guarnire con una spolverata di cacao amaro in polvere. Prima di gustarlo, bisogna tenerlo in frigo per almeno due ore, anche se il suggerimento è quello di prepararlo la sera prima, in modo da avere la colazione già pronta il mattino seguente.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin