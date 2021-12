Home

5° posto per Bozzi al Campionato Italiano Juniores di Karate

2 Dicembre 2021

5° posto per Bozzi al Campionato Italiano Juniores di Karate

Livorno 2 dicembre 2021

Grande prestazione, quella del settore giovanile costituito dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno al Campionato Italiano Juniores di Karate, nella specialità Kumite “combattimento a contatto controllato”, organizzato dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), che si è svolto il week end scorso, presso il Centro Olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma.

Entra a far parte dei “top level” il folgorino Andrea BOZZI, che, dopo i 6 match sostenuti con tecnica, maestria e tattica, ha sfiorato la finale per l’oro e purtroppo anche la finalina che lo avrebbe condotto alla medaglia di bronzo. Andrea, in quest’ultimo incontro, con un punteggio di 2 a 2 ha ceduto il passo all’avversario per lo “senshu” (vantaggio che viene assegnato al primo concorrente che si aggiudica il punto), e, a seguito di questo, ha raggiunto un ottimo 5º posto nella categoria – 68 Kg e la valenza di atleta d’interesse nazionale.

La brillante prestazione del combattente “blu/azzurro” ha garantito la partecipazione, del folgorino, al Seminario della Nazionale Giovanile, che si terrà “a porte chiuse” dal 27 al 29 del c.m., e convergerà sulla preparazione dei giovani talenti in previsione del prossimo Campionato Europeo, che si disputerà a Praga – Repubblica Ceca – dal 4 al 6 febbraio 2022.

L’allenamento collegiale sarà condotto dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile – CNAG, presso l’impianto sportivo di Lignano Sabbiadoro.

Il percorso del giovane promettente è stato seguito e curato dal “tecnico con le stellette” Antonio CITI.

