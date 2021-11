Home

50° anniversario della Tragedia della Meloria, le cerimonie in programma per domani

8 Novembre 2021

Livorno, 8 novembre 2021

Quest’anno ricorre il 50° anniversario della sciagura aerea della Meloria.

Il 9 novembre del 1971 un Hercules C-130 della Royal Air Force, decollato dall’aeroporto di Pisa per un’esercitazione congiunta italo-britannica in Sardegna, precipitò in mare nella zona delle Secche della Meloria.

Non ci furono superstiti tra i 46 paracadutisti italiani a bordo e i sei membri dell’equipaggio britannici.

Durante i difficili tentativi di recupero delle vittime, perì un sommozzatore, il sergente maggiore Giannino Caria, decorato con medaglia d’oro al valore civile.

I caduti saranno ricordati domani, martedì 9 novembre, con cerimonie promosse dal Comando del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, e che quest’anno vedranno anche la partecipazione di parenti delle vittime britanniche, giunti dal Regno Unito per celebrare il 50° anniversario della tragedia.

La commemorazione inizierà alle ore 9 al Cimitero comunale della Cigna, in via don Aldo Mei. Parleranno il Prefetto, il Sindaco, il Comandante del 187° Reggimento Paracadutisti Folgore e il Comandante della Brigata Folgore.

Seguirà la deposizione di una corona ai Caduti della Meloria.

Alle ore 10, nel Duomo di Livorno, Messa in ricordo dei Caduti della Meloria.

ore 11.15 commemorazione e deposizione di una corona al Monumento ai Caduti della Meloria, in via Dino Provenzal (zona Banditella, in fondo a piazzale Borrani).

Prima di mezzogiorno trasferimento in zona Tre Ponti dove, condizioni meteo permettendo e salvo imprevisti, dalle ore 12.15 alle ore 12.30 nello specchio d’acqua prospiciente si svolgerà un aviolancio a mare di paracadutisti del 187° Reggimento della Folgore.

Nel pomeriggio è prevista la tradizionale deposizione di una corona in mare presso le Secche della Meloria. Sull’imbarcazione sarà presente una delegazione di parenti delle vittime.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento delle cerimonie in condizioni di sicurezza, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

dalle ore 18 di oggi, lunedì 8 novembre, alle ore 12 di domani, martedì 9 novembre, divieto di sosta con rimozione forzata (e dalle ore 11 alle ore 12 del 9 novembre anche divieto di transito) lungo il tratto di via Provenzal compreso tra via Silvestro Lega e via Catanzaro, e sulla carreggiata sud dell’area di parcheggio di piazza Borrani, eccetto veicoli autorizzati;

dalle ore 7 alle ore 11 di martedì 9 novembre divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Aldo Mei nell’area di parcheggio centrale antistante all’ingresso del Cimitero comunale, al fine di consentire il posizionamento dei bus dei partecipanti alla cerimonia.

I mezzi degli organizzatori sono autorizzati a parcheggiare, per il tempo necessario allo svolgimento delle iniziative, nell’area antistante al Duomo e sul piazzale lato sud della Rotonda d’Ardenza.

