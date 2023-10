Home

Cronaca

50enne livornese denunciato per porto ingiustificato di armi

Cronaca

26 Ottobre 2023

50enne livornese denunciato per porto ingiustificato di armi

Livorno 26 ottobre 2023

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere un 50enne livornese.

I militari, mentre si trovavano in orario serale tra i quartieri Shanghai e Corea, hanno notato un’autovettura che, incrociando la “gazzella”, rallentava ed accostava senza apparente motivo.

Superata dalla macchina di servizio, l’autovettura ripartiva subito dopo insospettendo i militari.

Fermato e controllato, il guidatore è stato trovato in possesso di un attrezzo multi-uso in metallo dotato di lame sul cui porto l’uomo non è stato in grado di fornire alcuna motivazione e pertanto è stato sottoposto a sequestro.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin