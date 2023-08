Home

50enne muore in carcere a Livorno, si doveva sposare a settembre

26 Agosto 2023

Livorno 26 agosto 2023 -50enne muore in carcere a Livorno, si doveva sposare a settembre

Un dramma si è consumato nella notte nella Casa Circondariale di Livorno, dove un detenuto livornese di poco più di cinquant’anni è stato trovato morto nella sua cella. La notizia è stata resa nota dal garante dei detenuti di Livorno, Marco Solimano, che ha espresso il suo cordoglio e la sua richiesta di chiarezza sulle cause del decesso.

Il detenuto, che avrebbe dovuto sposarsi a settembre, non ha risposto questa mattina alle sollecitazioni dei suoi compagni di cella, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. I medici intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte probabilmente è intervenuta nella notte, improvvisa ed inaspettata.

“Conoscevo bene quest’uomo, avrebbe dovuto sposarsi nel mese di settembre ed insieme alla sua educatrice ci siamo impegnati per favorire il percorso che l’avrebbe portato al matrimonio – ha dichiarato Solimano – Nella mattinata, insieme ad operatori della polizia penitenziaria e dell’area trattamentale abbiamo incontrato i familiari cui abbiamo espresso le più sentite condoglianze”.

La salma è a disposizione della Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l’autopsia. “È indispensabile conoscere le ragioni che hanno stroncato la vita di quest’uomo per onore di verità e giustizia – ha aggiunto il garante – Un senso di pesantezza e tristezza per una morte intervenuta in una sezione detentiva, nello squallore e nella solitudine di una cella”.

Ma questa mattina, mentre si avvicinava alla cella del defunto, Solimano ha notato un piccolo fiore adagiato sullo spioncino del blindato chiuso. “Un segno, un piccolo gesto che ci restituisce un po’ di speranza e di pace – ha commentato – Un gesto che dimostra che anche dietro le sbarre ci sono persone che sanno esprimere sentimenti umani e solidali”.

