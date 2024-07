Home

30 Luglio 2024

Piombino (Livorno) 30 giugno 2024 – 50enne sorpresa alla guida senza patente

Nel quadro dell’intensificazione dei controlli nel centro cittadino, in linea con le direttive del Comando Provinciale di Livorno, i Carabinieri della Compagnia di Piombino hanno svolto un servizio coordinato del territorio.

Durante l’operazione, i militari hanno controllato complessivamente 45 persone e 29 veicoli, contestando 4 violazioni amministrative al Codice della Strada e ispezionando 3 esercizi pubblici.

Tra le violazioni rilevate, spicca il caso di una donna di 50 anni sorpresa alla guida senza patente. Nel corso del controllo, la donna è stata trovata in possesso di un cacciavite, per il cui porto non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione. Di conseguenza, è stata denunciata in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere e sanzionata per guida senza patente. Il veicolo è stato inoltre sottoposto a fermo.

Questi controlli rappresentano un’importante azione preventiva per garantire la sicurezza sulle strade e il rispetto delle norme vigenti