12 Novembre 2023

50&PIU' Toscana a 5 livornesi il premio Mercurio. tra i premiati Francesco Farneti

Livorno 12 novembre 2023 – 50&PIU’ Toscana a 5 livornesi il premio Mercurio

I protagonisti della quarta edizione del premio istituito da 50&Più, l’associazione regionale di ultracinquantenni aderente a Confcommercio, con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e del Comune di Lucca, sono quarantasette e provengono da tutte le province toscane

A premiarli, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Sindaco del Comune di Lucca Mario Pardini, il presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini e il presidente 50&Più Toscana Antonio Fanucchi. I

Tra i premiati con il Mercurio 50&Più Toscana nell’Auditorium della Chiesa di San Francesco (Lucca) anche cinque operatori della provincia di Livorno

I livornesi premiati con la targa del Dio alato Mercurio; messaggero degli dei e protettore del commercio, dei viaggiatori, dell’ eloquenza, dell’atletica, delle trasformazioni di ogni tipo, della velocità, della destrezza e della farmaciasono:

AVELARDI DANILO Gioielliere;

BUSIELLO GIOVANNI Volontario, Capo Gruppo del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta;

FARNETI FRANCESCO Farmacista;

MAGINI GLAUCO Medico specialista in cardiologia (in pensione),

RAFFAELLI IVO Fotografo.

Loretta Raffaelli, presidente provinciale 50&Più di Livorno commenta:

“Premiati i volti noti del nostro territorio; storie professionali importanti delle quali siamo orgogliosi ma anche storie di vita vissuta ispirandosi a principi e valori sani.

Il loro impegno di tanti anni, profuso in un dignitosissimo silenzio, rappresenta; un’altissima espressione di coesione sociale per la nostra provincia e un esempio per tutti i giovani.

Meriti che 50&Più intende appunto valorizzare con il Premio Mercurio Toscana, che ogni due anni viene attribuito a coloro che si sono distinti sul territorio regionale nel settore del commercio, turismo e dei servizi, volontariato o in ambito sportivo, farmaceutico, insegnamento scolastico, scrittura e poesia”.

