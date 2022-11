Home

8 Novembre 2022

51enne trovato morto in casa, tragedia in via Ricasoli

Livorno 8 novembre 2022 – 51enne trovato morto in casa, tragedia in via Ricasoli

Oggi, intorno alle ore 13. 30 un uomo di 51 anni ha perso la vita nella sua abitazione in via Ricasoli

Ad accorgersi della gravità della situazione, sarebbe stato un amico che, una volta aperta la porta di casa avrebbe trovato il 51enne accasciato in terra privo di conoscenza. Da lì la chiamata ai soccorsi, ma purtroppo quando i volontari della Misericordia di Livorno ed il medico del 118 sono arrivati nell’abitazione l’uomo aveva perso la vita. Al medico del 118 non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso.

Sul posto è intervenuta la polizia e la scientifica per gli accertamenti del caso

