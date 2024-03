Home

13 Marzo 2024

52 orti sociali assegnati a giovani, oggi la consegna

Livorno, 13 marzo 2024 – 52 orti sociali assegnati a giovani, oggi la consegna

Cinquantadue nuovi orti sono stati assegnati a giovani di età compresa fra 18 e 36 anni, selezionati a conclusione di un bando pubblico. La graduatoria è stata pubblicata oggi sul sito web del Comune di Livorno alla pagina:https://www.comune.livorno.it/ avviso/bando-formazione- graduatoria-lassegnazione- appezzamenti-terreno

I nuovi orti sono situati in via Berdarida e si vanno ad aggiungere a quelli già presenti in via di Salviano 265, dove si contano in totale 247 preselle (appezzamenti ortivi), di cui 170 assegnati a soggetti anziani di anni 65 compiuti, 72 a nuclei familiari anche monogenitoriali e 5 a soggetti individuati dal Servizio Sociale Professionale.

Gli orti di via Bedarida e quelli di Salviano saranno gestiti dal centro Sociale Anziani Orti APS, che si è aggiudicato l’assegnazione tramite Avviso di manifestazione di interesse riservato agli Enti del Terzo Settore. La concessione avrà la durata di 5 anni a partire dalla data della stipula ed è rinnovabile per altri 5 anni.

La cerimonia di consegna formale degli appezzamenti al nuovo gestore si svolgerà oggi mercoledì 13 marzo alle 11.30 presso gli orti sociali di via Salviano 265 alla presenza del sindaco Luca Salvetti, l’assessore al sociale Andrea Raspanti e il presidente della Sociale Anziani Orti APS Mario Pozzi.

