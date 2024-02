Home

15 Febbraio 2024

Livorno 15 febbraio 2024 – 52 orti sociali da assegnare a giovani e giovani con disabilità, online il bando del Comune

Pubblicato il bando per l’assegnazione dei 52 orti sociali di via Bedarida. È rivolto ai giovani e ai giovani con disabilità

È stato pubblicato, nella sezione Gare – Avvisi del sito del Comune www.comune.livorno.it, il bando per l’assegnazione dei 52 orti sociali di via Bedarida.

Si tratta di un complesso di recente realizzazione, composto da appezzamenti di terreno di 50 mq ciascuno, che l’Amministrazione comunale ha deciso di destinare ai giovani, dando priorità a quelli con disabilità. Saranno attribuite premialità in graduatoria anche a chi ha svolto il servizio civile e a chi è disoccupato o in mobilità.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore al sociale Andrea Raspanti – perché oggi, finalmente, arriviamo a poter assegnare i nuovi orti, che quando ci siamo insediati versavano da tempo in stato di abbandono.

Sono stati necessari vari interventi tecnici, ma finalmente possiamo restituirli a una funzione pubblica.

L’obiettivo, come avevamo annunciato, è di realizzarvi un centro inclusivo legato all’orticoltura sociale. Diversamente dagli orti di via di Salviano, che abbiamo già destinato ad anziani e famiglie, abbiamo emanato un bando rivolto alle persone più giovani e, in particolare, ai giovani con disabilità, per i quali il passaggio all’età adulta e la fine della scuola rappresentano spesso un momento critico dal punto di vista della partecipazione sociale.

Coinvolgeremo le associazioni del territorio affinché sia data ampia diffusione a questa opportunità, che speriamo venga apprezzata”.

Per partecipare al bando occorre avere un’età compresa tra 18 e 37 anni (non compiuti), essere residenti a Livorno e non usufruire di altri terreni agricoli in ambito provinciale.

Le domande, insieme alla documentazione che attesti i titoli di preferenza, possono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma https://srvarpagtw.comune.livorno.it/11 entro le ore 13 di lunedì 11 marzo.

Per l’accesso alla piattaforma occorrono le credenziali SPID, CIE o CNS. Per chi ne fosse sfornito, la domanda può essere inserita, per conto del richiedente, anche da un altro soggetto provvisto di tali credenziali.

Si avvia intanto alla conclusione la procedura per l’individuazione del soggetto gestore (ente del terzo settore) che si occuperà della gestione della struttura, della cura dei rapporti con gli assegnatari, del controllo del rispetto del regolamento e dell’organizzazione di iniziative volte a favorire la socializzazione e l’utilizzo anche a carattere ludico e didattico.

Oltre che degli orti di via Bedarida, il soggetto gestore, come spiegato dall’assessore Raspanti, si occuperà della gestione degli orti di via di Salviano, un complesso costituito da 247 appezzamenti già assegnati (in base a due graduatorie, una per “Anziani” e l’altra per “Nuclei familiari anche monogenitoriali”).

Entrambi i complessi di via di Salviano e di via Bedarida sono dotati di uffici, magazzino per le attrezzature e di tre servizi igienici.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Gestione Rette e Compartecipazioni, ai numeri 0586 824160–824161–824170 oppure tramite mail a: rettersa@comune.livorno.it

