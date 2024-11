Home

53° anniversario della sciagura aerea della Meloria, la deposizione della corona di fiori al monumento dei caduti a Banditella

8 Novembre 2024

53° anniversario della sciagura aerea della Meloria, la deposizione della corona di fiori al monumento dei caduti a Banditella

Livorno 8 novembre 2024

Si è celebrato oggi, venerdì 8 novembre il 53° anniversario della sciagura aerea della Meloria, con cerimonie promosse dal Comando del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, aperte a tutta la cittadinanza e presenziate dai rappresentanti delle istituzioni civili e militari cittadine, e dai familiari delle Vittime.

Il tragico evento si consumò il 9 novembre del 1971, allorquando un Hercules C-130 della Royal Air Force, decollato dall’aeroporto di Pisa per un’esercitazione congiunta italo-britannica che avrebbe dovuto svolgersi in Sardegna, precipitò in mare nella zona delle Secche della Meloria. Non ci furono superstiti tra i 46 paracadutisti italiani a bordo e i sei membri dell’equipaggio britannici. L’elenco delle vittime si allungò con la scomparsa di un sottufficiale sommozzatore perito durante i successivi tentativi di recupero.

Di seguito le immagini della deposizione di una corona al Monumento ai Caduti della Meloria, in via Dino Provenzal (zona Banditella, in fondo a piazzale Borrani).