Home

Cronaca

53° anniversario della sciagura aerea della Meloria, le celebrazioni. Previsto anche un Aviolancio in mare

Cronaca

7 Novembre 2024

53° anniversario della sciagura aerea della Meloria, le celebrazioni. Previsto anche un Aviolancio in mare

Livorno, 6 novembre 2024 – 53° anniversario della sciagura aerea della Meloria, le celebrazioni. Previsto anche un Aviolancio in mare

Sarà celebrato venerdì 8 novembre il 53° anniversario della sciagura aerea della Meloria, con cerimonie promosse dal Comando del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, aperte a tutta la cittadinanza e presenziate dai rappresentanti delle istituzioni civili e militari cittadine, e dai familiari delle Vittime.

Il tragico evento si consumò il 9 novembre del 1971, allorquando un Hercules C-130 della Royal Air Force, decollato dall’aeroporto di Pisa per un’esercitazione congiunta italo-britannica che avrebbe dovuto svolgersi in Sardegna, precipitò in mare nella zona delle Secche della Meloria. Non ci furono superstiti tra i 46 paracadutisti italiani a bordo e i sei membri dell’equipaggio britannici. L’elenco delle vittime si allungò con la scomparsa di un sottufficiale sommozzatore perito durante i successivi tentativi di recupero.

Venerdì 8 novembre la commemorazione inizierà alle ore 9 al Cimitero comunale La Cigna (Lupi), in via don Aldo Mei. Parteciperanno il Prefetto Giancarlo Dionisi, il Comandante della Brigata Folgore Gen.B. Federico Bernacca, il Comandante del 187° Reggimento Paracadutisti Folgore Col. Vincenzo Pinto, rappresentanti dell’Accademia Navale e del Presidio Militare. A rappresentare l’Amministrazione comunale sarà l’assessore Federico Mirabelli. Dopo la deposizione di una corona e la resa degli onori, saranno letti i nomi dei Caduti.

Alle ore 10 sarà celebrata una Messa in ricordo dei Caduti della Meloria nella Cattedrale di S. Francesco (piazza Grande).

Alle ore 11.15 commemorazione e deposizione di una corona al Monumento ai Caduti della Meloria, in via Dino Provenzal (zona Banditella, in fondo a piazzale Borrani).

A tutti e tre gli eventi sarà presente il Gonfalone della Città di Livorno, decorato di Medaglia d’oro.

Successivamente è previsto il trasferimento in zona Tre Ponti (viale di Antignano) dove, a partire dalle ore 12, nello specchio d’acqua prospiciente al “Gabbiano” si svolgerà un Aviolancio a mare di paracadutisti del 187° Reggimento della Folgore, trasportati da un CH47 a due eliche, il più grande elicottero dell’Esercito italiano. In caso di condizioni meteo avverse, al posto del lancio sarà effettuato un Sorvolo.

Nel pomeriggio è prevista la tradizionale deposizione di una corona in mare presso le Secche della Meloria. L’imbarcazione, resa disponibile dalla ditta Neri Group, sarà riservata ad una delegazione di parenti delle Vittime.

53° anniversario della sciagura aerea della Meloria, le celebrazioni. Previsto anche un Aviolancio in mare