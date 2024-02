Home

17 Febbraio 2024

544 giorni senza giustizia per Denny Magina, la città si tappezza di striscioni

Livorno 17 febbraio 2024 – 544 giorni senza giustizia per Denny Magina, la città si tappezza di striscioni

A distanza di 544 giorni dalla tragica perdita di Denny Magina, il dolore e la rabbia rimangono vividi tra i suoi cari, mentre la voglia di verità e e giustizia continua ad animare lchi lo ha conosciuto. Il giovane è stato strappato alla vita in modo prematuro, vittima di una caduta fatale dal quarto piano di un’abitazione in via Giordano Bruno. Un evento che ha lasciato segni profondi nel tessuto sociale della città.

Ancora avvolta dal mistero, la morte di Denny continua ad essere al centro delle indagini condotte dalla magistratura, che cerca di fare chiarezza su quanto accaduto in quella fatidica notte del 22 agosto 2022. Tuttavia, nonostante il tempo trascorso, la famiglia e gli amici del giovane non hanno perso la speranza che la verità venga finalmente portata alla luce e che sia fatta piena giustizia per Denny.

Sulla lunga strada che dovrà portare alla chiusura di questo doloroso capitolo, parenti e amici di Denny hanno deciso di non rimanere in silenzio, esprimendo pubblicamente il loro desiderio di giustizia attraverso striscioni affissi in diversi punti della città.

Tra coloro che ancora chiedono risposte e responsabilità, ci sono i genitori e la sorella di Denny, che insieme ad altri familiari e amici, non smettono di lottare per ottenere giustizia per il loro caro.

Per la famiglia Magina, la verità potrebbe essere già chiara nel loro cuore, ma ciò che desiderano ardentemente è che la giustizia sia finalmente resa. Mamma Erika e babbo Sky continuano a sperare che il sacrificio del loro amato figlio non sia stato vano e che, alla fine, la giustizia trionfi.

