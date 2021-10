Home

Cronaca

22 Ottobre 2021

54enne olandese fugge dall’ospedale e sale sul tetto della Dogana d’Acqua

Livorno 22 ottobre 2021

Non da tregua alle forze dell’ordine l’olandese 54enne.

L’uomo è venuto alla ribalta con il furto di una barca dei piloti del porto di Livorno, seguito poi da altri tre interventi delle forze dell’ordine

E’ stato trovato a dormire dentro una barca, poi fermato mentre girava nudo in un cortile di un condominio ed infine trovato dentro un magazzino di una chiesa.

Dopo l’episodio della chiesa il 54enne è stato ricoverato per accertamenti in psichiatria presso l’ospedale di Livorno.

Dopo 24 ore di ospedale l’olandese è riuscito ad allontanarsi dal reparto del nosocomio cittadino ed è stato visto da alcune persone sul tetto della Dogana d’Acqua

Sul posto i vigili del fuoco e la polmare. Far scendere l’uomo dal tetto non è stato semplice, alla vista degli agenti ha iniziato prima a tirare dei sassi dal tetto per cercare di non far salire nessuno, poi quando la polmare è salita sul tetto ha incominciato ad agitarsi e ad andare una parte all’altra del tetto col rischio di cadere. Alla fine i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e lo hanno affidato alle cure del medico del 118 giunto a bordo dell’ambulanza dell’SVS

