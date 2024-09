Home

3 Settembre 2024

Livorno 3 settembre 2024 – 56 stalli rosa saranno creati dal Comune di Rosignano Marittimo

A seguito dell’ordinanza n. 774 del 30.08.2024 verranno realizzati sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo numerosi “stalli rosa” riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore a due anni.

Gli stalli previsti sono 56, collocati in tutte le frazioni del Comune nei pressi dei servizi di pubblica necessità. Saranno delimitati da apposita segnaletica orizzontale e verticale. Per poter usufruire di questi stalli rosa sarà necessario essere in possesso ed esibire, ben in vista sul veicolo, il “permesso rosa”.

Gli aventi diritto potranno presentare domanda corredata della seguente documentazione: certificato medico in originale redatto da medico con specializzazione in ginecologia, copia fronte/retro della patente di guida, copia fronte/retro di carta di circolazione del veicolo, copia dell’estratto dell’atto di nascita del figlio attestante l’età o autocertificazione della data di nascita del figlio.

La documentazione può essere inoltrata tramite il portale APACI, accessibile dalla sezione “Contattaci” del sito; via Pec all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@post acert.toscana.it ;

tramite servizio postale o consegna cartacea al Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori 21 – 57016 Rosignano Marittimo.

La modulistica e il disciplinare per il rilascio e l’uso dei permessi rosa, sono scaricabili dal sito del Comune di Rosignano Marittimo nella sezione “Trasparenza” al seguente link: https://trasparenza.comune.ros ignano.livorno.it/archivio16_ procedimenti_0_195422_22_1. html

