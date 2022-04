Home

Cronaca

56enne muore soffocato da un boccone di cibo, tragedia alle Sorgenti

Cronaca

19 Aprile 2022

56enne muore soffocato da un boccone di cibo, tragedia alle Sorgenti



Livorno 19 aprile 2022

Tragedia alle Sorgenti, ieri sera intorno alle ore 20 un uomo di 56 anni ha perso la vita mentre era a tavola con la famiglia

Secondo quanto ricostruito, Luca Spinelli era a cena con la famiglia nella sua abitazione in via del Corallo nel quartiere Sorgenti, quando; per colpa di un boccone di cibo che avrebbe ostruito le vie aeree è morto soffocato

Immediata l’a chiamata dei familiari al 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza della Misericordia di Antignano e l’ambulanza della Misericordia di Livorno con il medico del 118

Una volta sul posto, il personale sanitario ha trovato l’uomo in arresto cardiaco. Immediate le manovre di rianimazione per tentare di salvargli la vita, poi purtroppo il medico del 118 è stato costretto a constatarne il decesso

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin