57 in dialisi a Villamarina e 2 medici a disposizione, le preoccupazioni di Forza Italia

Forza Italia: forte preoccupazione per la Dialisi di Villamarina.

Giungono notizie non confortanti per i 57 pazienti in emodialisi in cura presso Villamarina.

Infatti i medici a disposizione sono solamente due con evidenti difficoltà per coprire i turni giornalieri, fino a poco tempo fa erano tre quelli in servizio.

L’ASL parla di difficoltà a reperire medici tramite concorsi ordinari e straordinari in era covid, tutto vero, ma rimane il fatto che deve essere garantito questo delicato servizio e sollecitiamo soluzioni concrete.

Ricordiamo tra l’altro, che la sanità Toscana sconta il trattamento economico il più basso d’Italia ai propri medici.

Questo rappresenta una fonte di ulteriori difficoltà nelle assunzioni, pure questo nodo andrà affrontato.

Piombino ha già numerose e gravi sofferenze che abbiamo più volte denunciato, non è auspicabile aggiungerne un’altra.

Davide Anselmi

Coordinatore comunale Forza Italia

Michele Piacentini

Responsabile comunale dipartimento sanità