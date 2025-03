Home

27 Marzo 2025

Livorno, 27 marzo 2025 58° Rallye Elba Irc trofeo città di Porto Azzurro, il 9 aprile la presentazione a Firenze in Palazzo Strozzi

Scorre veloce il tempo per arrivare ad accendere i motori per dare il via alle sfide al 58° Rallye Elba-Trofeo Città di Porto Azzurro, di nuovo prima prova dell’International Rally Cup, in programma per il 2-3 maggio.

Sono già accesi, i riflettori per una delle gare più amate nel panorama internazionale, vera e propria identità dell’isola, patrocinata dalla Provincia di Livorno, il cui primo momento ufficiale sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per giovedì 3 aprile (chiusura il 25).

Mercoledì 9 aprile, invece, alle ore 11,00 l’evento sarà presentato a Firenze nella “Sala Pegaso” di Palazzo Strozzi, sede della Presidenza della Giunta Regionale Toscana – Piazza Duomo, 10, alla presenza del presidente Eugenio Giani.

Alla gara “moderna”, per il secondo anno ci sarà al seguito quella riservata alle vetture storiche del 2° Historic Rallye Elba, di certo un interessante “aperitivo” del XXXVII Rally Elba Storico-Trofeo Locman Italy in programma per il 26 – 27 settembre (con la doppia validità del Campionato Europeo e Italiano di auto storiche). E l’interesse sarà incentivato anche dalla possibilità di ospitare pure le “auto classiche” in osservanza della decisione del Consiglio Mondiale della FIA, la Federazione Aci Sport ha deciso che le vetture prodotte dal 1991 al 2000 potranno prendere parte alle competizioni dedicate appunto alle auto storiche, nel rispetto di una normativa apposita.

DUE GIORNI DI SFIDE

Correre sulle mitiche “piesse” elbane per due occasioni sarà anche quest’anno il dare di certo ampio valore all’impegno e della passione di Aci Livorno e dell’intera comunità elbana. Seguendo i nuovi regolamenti, la gara si presenta con un totale di sei prove speciali per 87,750 chilometri di distanza competitiva, sui 223,360 del totale.

La partenza sarà venerdì 2 maggio alle 16,15, da Porto Azzurro, nell’area del porto. Da lì, i concorrentisi si produrranno in due sfide, nella parte orientale dell’isola: con la Capoliveri” (Km. 9,800) e con la “Volterraio-Rio” (Km. 18,560) andando poi a completare la prima giornata a Portoferraio a partire dalle ore 19,40 con l’entrata nel riordinamento notturno, quindi con le prove speciali che si svolgeranno interamente con la luce del giorno, per renderle eque a tutti i partecipanti.

La seconda giornata, sabato 3 maggio, avrà come cuore pulsante la parte occidentale elbana, con l’uscita dal riordinamento notturno dalle ore 8,55 ed anche in questo caso si correrà sui classici percorsi già conosciuti ed apprezzati: due prove da ripetere due volte, la “Marciana Marina-Marciana-Campo” (Km. 18,520) e la “Due Colli” (Km. 11,430). L’arrivo finale, a Portoferraio, sarà alle 15,30. Non cambia la logistica del Parco di Assistenza, prevista di nuovo lungo tutta la darsena di Portoferraio, come nelle edizioni precedenti.

PROGRAMMA DI GARA

APERTURA ISCRIZIONI 03/04/2025

CHIUSURA ISCRIZIONI 25/04/2025

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK

Portoferraio c/o Hotel Airone

30/04/2025 ore 09.30 – 18.00

01/05/2025 ore 09.00 – 11.00

RICOGNIZIONI (con vetture di serie)

30/04/2025 ore 15.00 – 20.00

01/05/2025 ore 08.30– 13.30

DISTRIBUZIONE TARGHE E NUMERI DI GARA

Portoferraio c/o Hotel Airone

30/04/2025 ore 09.30 – 18.00

01/05/2025 ore 09.00 – 11.00

VERIFICHE SPORTIVE ANTE-GARA

Portoferraio Calata Mazzini c/o “La Gattaia”

01/05/2025 ore 16.00 – 21.00

02/05/2025 ore 09.00 – 11.00

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA

Portoferraio, c/o Lungomare delle Ghiaie

01/05/2025 ore 16.30 – 21.30

02/05/2025 ore 09.30 – 11.30

SHAKEDOWN

Via del Colle Reciso

02/05/2025 ore 08.30 -14.00

PARTENZA

Porto Azzurro c/o Banchina IV novembre

02/05/2025 ore 16.30

ARRIVO

Portoferraio c/o Viale Elba

03/05/2025 ore 15.30

