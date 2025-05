Home

Provincia

Isole

Elba

58° Rallye Elba, primo leader è il siciliano Andrea Nucita su Citroen C3

Elba

2 Maggio 2025

58° Rallye Elba, primo leader è il siciliano Andrea Nucita su Citroen C3

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 02 maggio 2025 58° Rallye Elba, primo leader è il siciliano Andrea Nucita su Citroen C3

Partito nel pomeriggio odierno, da Porto Azzurro, il 58° Rallye Elba-Trofeo Città di Porto Azzurro, con grande enfasi e davanti al pubblico delle grandi occasioni, confortato da un sole deciso ed una temperatura praticamente estiva.

Il primo leader è il siciliano Andrea Nucita, in coppia con il locale Alessandro Floris, su una Citroen C3 Rally 2, passato al comando dopo aver rilevato il parmense Marcello Razzini, con Marcomini alle note su una Skoda Fabia RS, fermati durante la seconda prova da un incidente.

Nucita ha suonato la carica sulla seconda occasione cronometrata, la “Volterraio-Rio”, chiudendo la giornata con 2”1 sui sempre efficaci bresciani Andrea Albertini e Danilo Fappani, con una Skoda Fabia RS. La terza piazza provvisoria è per adesso in mani ai friulani Filippo Bravi e Paolo Cargnelutti, con la Hyundai i20 Rally2, anche loro partiti decisi, a 9”5.

Di poco fuori dal podio i reggiani Tosi-Del Barba, con la Skoda Fabia RS, in ottima progressione dalla settima posizione iniziale e a 12”9 dal vertice, mentre vanno a completare la top five provvisoria i veneti Nicola Sartor e Menegon (Skoda), a 14”7.

Primo degli elbani (23 gli iscritti locali), è Francesco Bettini, con Luca Acri alle note, anche loro su una Skoda Fabia RS, a 23”7, autori si una magistrale seconda “piesse”, che gli ha fatto decisamente migliorare un avvio stentato fuori dalla top ten assoluta.

Il ranking di vertice vede poi premere altri top driver, come il reggiano Rusce, settimo con la Fabia RS pure lui, seguito dallo sloveno Avbelj, con la vecchia versione della Skoda il quale ha sicuramente “pagato” il fatto di partire per primo sulla strada, incontrando la molta polvere sedimentata sulla carreggiata. Il comasco Alessandro Re (Skoda) è nono assoluto, per soli sette decimi davanti ai cugini Cresci-Ciabatti (Skoda).

Avvio sfortunato per l’altro elbano Andrea Volpi, fermato durante lo shakedown per un principio di incendio alla sua Skoda, problema poi ovviato dal team che li ha permesso quindi di prendere il via. Il pilota di Portoferraio si trova, dopo due prove, in 12^ posizione assoluta. Delusione anche per un altro atteso al via alla gara isolana, il lucchese Rudy Michelini, appiedato dalla sua Hyundai i20 Rally2 per un problema meccanico poco dopo la pedana di partenza e impossibilitato ad avviare la sfida.

Scintille tra le due ruote motrici, con il piemontese Marco Varetto e la sua Opel Corsa, che ha saputo insediarsi ai vertici con un attacco frontale spiazzando l’emiliano Guglielmini e la sua Peugeot 208 Rally4, secondo a 3”9 e tallonato dall’estone Vaher (debuttante all’Elba) a 6”9, al volante della nuova Lancia Ypsilon.

La seconda giornata, domani sabato 3 maggio, avrà come cuore pulsante la parte occidentale elbana, con l’uscita dal riordinamento notturno dalle ore 8,55 ed anche in questo caso si correrà sui classici percorsi già conosciuti ed apprezzati: due prove da ripetere due volte, la “Marciana Marina-Marciana-Campo” (Km. 18,520) e la “Due Colli” (Km. 11,430). L’arrivo finale, a Portoferraio, sarà alle 15,30. Non cambia la logistica del Parco di Assistenza, prevista di nuovo lungo tutta la darsena di Portoferraio.

LE DIRETTE STREAMING

P.S. n. 5 “Marciana Marina-La Pila” a partire dalle ore 14:00 con la pubblicazione del primo chilometro della P.S. 5 “Marciana Marina – La Pila” al cui termine si avrà di nuovo collegamento con Portoferraio per seguire l’arrivo del rallye.

In FOTO: NUCITA-FLORIS IN AZIONE (FOTO AMICORALLY)