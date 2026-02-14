Home

14 Febbraio 2026

59° Rallye Elba: tornano le auto storiche, debutto per le “classiche”

Livorno 14 febbraio 2026 59° Rallye Elba: tornano le auto storiche, debutto per le "classiche"

Confermata la presenza delle vetture storiche – già protagoniste due anni fa – e spazio anche alle “auto classiche” per un’edizione che unisce tradizione e attualità.

Il 59° Rallye Elba, in programma per il 17 e 18 aprile, prima prova della International Rally Cup (IRC), si prepara a regalare un’edizione dal sapore speciale, riportando sulle strade dell’isola le auto storiche insieme alle “moderne”, protagoniste due anni fa e assenti invece nella scorsa edizione. Una scelta che arricchisce ulteriormente il programma sportivo della manifestazione, aggiungendo fascino e contenuti tecnici a un evento che da quasi sei decenni rappresenta un punto di riferimento nel panorama rallistico non solo nazionale.

Il ritorno delle vetture storiche riporta al centro dell’attenzione una parte importante della tradizione del rally, fatta di modelli iconici, livree intramontabili e sonorità inconfondibili. Un patrimonio sportivo e culturale che continua a richiamare l’interesse di appassionati e addetti ai lavori, capace di unire memoria e competizione.

Accanto alle storiche, spazio anche alle “auto classiche”, ulteriore elemento di interesse che amplia l’offerta della manifestazione e ne sottolinea la volontà di valorizzare l’evoluzione tecnica e stilistica dell’automobile da competizione attraverso le diverse epoche.

Il 59° Rallye Elba si conferma così non solo come appuntamento sportivo di primo piano, ma anche come occasione per celebrare – con equilibrio e concretezza – la storia e l’identità di una disciplina che sull’isola ha scritto pagine importanti. Un argomento, quello delle vetture storiche che Aci Livorno Sport ha molto a cuore organizzando, ogni mese di settembre la gara europea e tricolore di categoria, una delle più apprezzate ed avvincenti al mondo. Una tradizione che ogni anno prende sempre più valore.

Nei prossimi giorni verranno resi noti ulteriori dettagli sul programma e sulle modalità di partecipazione.

Programma e date principali

Le iscrizioni al 59° Rallye Elba apriranno mercoledì 18 marzo 2026 e si chiuderanno venerdì 10 aprile 2026.

Due i giorni di competizione, su un percorso che ricalca in ampia parte l’edizione dell’anno passato con alcune variazioni sul tema, come ad esempio un solo passaggio sul Monte Perone, per non congestionare troppo la zona.

La prima giornata di gara interesserà la parte occidentale dell’isola, mentre la seconda si svolgerà in quella orientale, mantenendo sempre un’attenzione particolare a ridurre al minimo l’impatto sul territorio e sul quotidiano dei cittadini.

Nove, in totale, le prove speciali previste, tre delle quali previste al venerdì, 17 aprile, caratterizzato dalla “piesse” “Due Colli” in notturna, preceduta da un primo passaggio sulla stessa strada (la prima prova speciale) e dalla lunga “Due Mari” di oltre 20 chilometri.

La restante porzione di sfide sarà sabato 18 aprile, con tre prove diverse per due volte.

Il totale della distanza cronometrata aumenta, rispondendo alle nuove normative federali, portandola a 113,830 chilometri, sui 333,240 del percorso.

Due i riordinamenti previsti a Portoferraio, altrettanti a Porto Azzurro (il primo precede la cerimonia di partenza), mentre il parco assistenza, come consuetudine, sarà a Portoferraio, nella zona portuale.

La distribuzione del road book, delle targhe e dei numeri di gara è prevista a Portoferraio, presso l’Hotel Airone, nelle giornate del 15 aprile (ore 9.00–18.00) e 16 aprile (ore 9.00–11.00).

Le ricognizioni con vetture di serie si svolgeranno il 15 aprile nel pomeriggio e con una sessione serale dedicata alla prova speciale 3 mentre per il 16 aprile l’intera giornata.

Le verifiche sportive e tecniche ante-gara si terranno tra Portoferraio e Viale delle Ghiaie nelle giornate del 16 e 17 aprile.

Lo shakedown, in programma su Via del Colle Reciso, si svolgerà venerdì 17 aprile dalle ore 8.30 alle 14.00.

La partenza ufficiale del rally è fissata per venerdì 17 aprile alle ore 16.30 da Porto Azzurro – Banchina IV Novembre, con ingresso nel riordinamento notturno a Portoferraio alle ore 22.20.

Sabato 18 aprile l’uscita dal riordinamento notturno è prevista alle 7.50, mentre l’arrivo finale è fissato per le ore 16.00 a Portoferraio, Viale delle Ghiaie.