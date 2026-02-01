Home

1 Febbraio 2026

59°Rallye Elba definito il programma della prima prova

Livorno 1 febbraio 2026 59°Rallye Elba definito il programma della prima prova

Il 59° Rallye Elba, in programma venerdì 17 e sabato 18 aprile, aprirà ufficialmente la stagione dell’International Rally Cup (IRC), confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama rallistico nazionale e internazionale. Una tradizione irrinunciabile.

La competizione riporterà sulle iconiche strade dell’Isola d’Elba piloti, team e appassionati, inaugurando la primavera dell’isola e contribuendo, come da tradizione, ad anticipare l’avvio della stagione turistica. Il Rallye Elba non è infatti soltanto una gara, ma un vero e proprio racconto del territorio: le prove speciali attraversano paesaggi unici, borghi storici e suggestivi tratti isolani che rendono l’evento inconfondibile e profondamente legato all’identità elbana.

Un forte legame identitario con il territorio

Il Rallye Elba rappresenta da quasi sessant’anni un forte elemento identitario per l’isola, proponendola in un respiro internazionale. Non si tratta solo di un evento sportivo di alto livello, ma di un appuntamento che fa parte della storia sportiva e dell’immagine dell’Elba, riconosciuto e atteso dalla comunità locale così come dagli addetti ai lavori e dagli appassionati a livello nazionale e internazionale. L’evento garantisce un contributo concreto e significativo al comparto turistico locale: strutture ricettive, ristorazione, servizi e attività commerciali beneficiano dell’arrivo di migliaia di presenze tra equipaggi, staff, appassionati e media. La collocazione temporale primaverile del Rallye Elba rappresenta inoltre un valore strategico, favorendo la destagionalizzazione e la valorizzazione dell’isola al di fuori dei periodi di alta stagione. Sport, territorio e turismo si fondono così in un binomio vincente, rendendo il Rallye Elba un evento strategico non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per lo sviluppo e la promozione dell’intero territorio.

Programma e date principali

Le iscrizioni al 59° Rallye Elba apriranno mercoledì 18 marzo 2026 e si chiuderanno venerdì 10 aprile 2026.

Due i giorni di competizione, su un percorso che ricalca in ampia parte l’edizione dell’anno passato con alcune variazioni sul tema, come ad esempio un solo passaggio sul Monte Perone, per non congestionare troppo la zona.

La prima giornata di gara interesserà la parte occidentale dell’isola, mentre la seconda si svolgerà in quella orientale, mantenendo sempre un’attenzione particolare a ridurre al minimo l’impatto sul territorio e sul quotidiano dei cittadini.

Nove, in totale, le prove speciali previste, tre delle quali previste al venerdì, 17 aprile, caratterizzato dalla “piesse” “Due Colli” in notturna, preceduta da un primo passaggio sulla stessa strada (la prima prova speciale) e dalla lunga “Due Mari” di oltre 20 chilometri.

La restante porzione di sfide sarà sabato 18 aprile, con tre prove diverse per due volte.

Il totale della distanza cronometrata aumenta, rispondendo alle nuove normative federali, portandola a 113,830 chilometri, sui 333,240 del percorso.

Due i riordinamenti previsti a Portoferraio, altrettanti a Porto Azzurro (il primo precede la cerimonia di partenza), mentre il parco assistenza, come consuetudine, sarà a Portoferraio, nella zona portuale.

La distribuzione del road book, delle targhe e dei numeri di gara è prevista a Portoferraio, presso l’Hotel Airone, nelle giornate del 15 aprile (ore 9.00–18.00) e 16 aprile (ore 9.00–11.00).

Le ricognizioni con vetture di serie si svolgeranno il 15 aprile nel pomeriggio e con una sessione serale dedicata alla prova speciale 3 mentre per il 16 aprile l’intera giornata.

Le verifiche sportive e tecniche ante-gara si terranno tra Portoferraio e Viale delle Ghiaie nelle giornate del 16 e 17 aprile.

Lo shakedown, in programma su Via del Colle Reciso, si svolgerà venerdì 17 aprile dalle ore 8.30 alle 14.00.

La partenza ufficiale del rally è fissata per venerdì 17 aprile alle ore 16.30 da Porto Azzurro – Banchina IV Novembre, con ingresso nel riordinamento notturno a Portoferraio alle ore 22.20.

Sabato 18 aprile l’uscita dal riordinamento notturno è prevista alle 7.50, mentre l’arrivo finale è fissato per le ore 16.00 a Portoferraio, Viale delle Ghiaie.