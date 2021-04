Home

Cronaca

5e5, a Livorno il primo “5e5Day”

Cronaca

30 Aprile 2021

5e5, a Livorno il primo “5e5Day”

Livorno 30 aprile 2021

L’iniziativa organizzata dall’Associazione Tortai Livornesi, costituitasi nella CNA di Livorno, ha come finalità la valorizzazione della Torta di Ceci e del 5e5, prodotti tipici e caratterizzanti il territorio cittadino.

Come giornata simbolo di questa azione di valorizzazione è stato scelto, non a caso, il 5/5, data che l’Associazione Tortai Livornesi intende annualmente rendere centrale per gli eventi che verranno appositamente realizzati, istituendo il “5e5Day”.

Purtroppo l’attuale situazione di emergenza sanitaria ha impedito che per l’anno in corso si potessero svolgere il 5 maggio e nel relativo fine settimana iniziative in presenza, come ipotizzato e già programmato dall’Associazione: si è dunque puntato alla realizzazione di un evento digitale, con una promozione social che lo precederà e lo seguirà.

La speranza è però di poter organizzare un evento in presenza nell’estate 2021.

Intanto dal 5 al 9 maggio i Tortai associati proporranno una promozione speciale e sarà lanciata una challenge che vedrà premiati i selfie con 5e5 che riceveranno più like sui social dell’Associazione.

L’Associazione Tortai Livornesi ha realizzato dei video e dei contenuti digitali che metteranno in risalto le peculiarità culturali e gastronomiche dei due piatti tipici della tradizione labronica, con l’intento di diffonderne la conoscenza sia all’esterno del territorio, che alle nuovissime generazioni di livornesi che mostrano di poco conoscerli ed apprezzarli, a vantaggio di cibi più commerciali o estranei alla tipicità.

Nei programmi dell’Associazione anche iniziative con le scuole.

Questi i Tortai fondatori dell’Associazione:

Da Gagarin Antica Torteria al Mercato

Via del cardinale, 24

Forti Pizza e torta

Via Giuseppe Garibaldi, 355/a

I tre canti

Corso Giuseppe Mazzini, 347

Pizza & Torta da Alepizza

Viale Caprera, 7

Pizza e Torta da Galassi

Viale Giosuè Carducci, 249

Pizza e Torta da Leone

Via di Salviano, 71

Rinomata Pizzeria Seghieri

Via Ernesto Rossi, 19

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin