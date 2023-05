Home

5 Maggio 2023

”5e5 day”, Oggi e domani torta a un euro all’etto

L'elenco dei tortai che aderiscono alla iniziativa

Livorno, 4 maggio 2023 – Oggi e domani a Livorno sarà il “5e5 day”, l’evento in cui si celebra il tradizionale street food labronico che anche in occasione del recente Trofeo Velico Internazionale ha dato prova di attirare estimatori da ogni dove, raggiungendo il record di circa 6000 pezzi in tre giorni di stand alla Terrazza Mascagni, nonostante il tempo non certo bellissimo.

Venerdì 5 e sabato 6 maggio dunque nelle botteghe dei tortai aderenti all’Associazione Tortai Livornesi CNA

tornerà la promo a 2 euro per il 5e5 classico (quello in francesino o schiacciatina) o la porzione di torta sfusa ed a 3 euro per quello con le melanzane. 1 etto di torta ad 1 euro.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Comunale dell’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, dal presidente dell’associazione Tortai Fabio Forti, del vicepresidente Giuliano Chiappa e del coordinatore sindacale Cna Alessandro Longobardi.

Appuntamento quindi il 5 e 6 maggio dai seguenti tortai:

Da Gagarin Antica Torteria al Mercato in via del Cardinale 24,

Forti Pizza e Torta in via Garibaldi 355/a,

I tre canti in corso Mazzini 347,

Pizza & Torta da Alepizza in viale Caprera 7,

Pizza e Torta da Galassi sul viale Carducci 249,

Pizza e Torta da Leone in via di Salviano 71

da Seghieri in via Ernesto Rossi 19.

Gagarin e Seghieri (dall’ora di pranzo) sono aperti anche la mattina. L’offerta si riferisce solo all’asporto con ritiro in negozio.

Nuovo contest Instagram #5e5day2023: alle prime tre foto con più like scattate nelle botteghe e postate entro le 23.30 del 6 maggio in regalo l’originale shopper riutilizzabile “I love 5e5” ed un buono per due 5e5.