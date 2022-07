Home

26 Luglio 2022

5e5, Gagarin “svela” la ricetta in un video di Giallo Zafferano (Guarda il video)

Giallo Zafferano a Livorno da Gagarin per la torta di ceci

Livorno 26 luglio 2022

In un video Giallo Zafferano porta i lettori alla scoperta della ricetta tradizionale insieme a Diletta Secco!

Diletta Secco vi porta a Livorno da Gagarin all’Antica Tortiera al Mercato per scoprire i segreti della torta di ceci

A Livorno la torta di ceci è chiamata 5e5, perchè una volta costava 5 lire per il pane e 5 lire per la torta

La ricetta del 5e5

1 kg di farina di ceci

3 It acqua

60 qr sale fino

400 ml circa olio semi arachidi

Dosi per due teglie da 30 cm:

1/2 kg di farina

1,5 It di acqua

30 gr di sale

200 ml olio di semi di arachidi

Versare in una bacinella circa un terzo dell’acqua con la farina e il sale. Lasciare a riposo da una a tre ore a seconda della stagione: più fa caldo prima matura. Nel frattempo, preparare la teglia. Ungere la superficie con 200ml di olio. Quando passato il tempo necessario il nostro composto sarà pronto andrà rimescolato con un mestolo per rimescolare il sedimento e levare la schiuma che si è formata. Aggiungere l’olio rimanente e infornare.

Tempo di cottura: 10 – 15 min a 345 – 350 gradi (in unforno elettrico) – 250 gradi in un forno domestico, trovando la giusta distanza dal grill superiore.

