5e5day, tortai soddisfatti: gente di tutte le età ed anche da fuori

Cronaca

13 Maggio 2021

Premiati i 25 vincitori della challenge. Adesso si punta a nuove iniziative di valorizzazione

Livorno 13 maggio 2021

“E’ stata una scommessa, ma l’abbiamo vinta – commenta il presidente dell’Associazione Tortai Livornesi Fabio Forti – ed abbiamo avuto la grande soddisfazione di vedere nuovamente gustare i nostri 5e5 persone di tutte le età venute anche da fuori.

Eravamo sicuri della qualità ed attrattività del nostro prodotto, ma i tempi stretti con cui abbiamo dovuto lanciare l’evento digitale una volta constatata l’impossibilità di fare un evento collettivo in presenza, ci hanno tenuto in suspence fino allo scoccare del 5e5 day il 5 di maggio.

Da lì è stato un continuo di gente, anche per chi di noi era aperto la mattina. Ci sono state un po’ di attese fuori delle botteghe è vero e ci dispiace, qualcuno è anche rimasto senza a fine serata, ma un prodotto artigianale e cotto al momento come la torta vuole i suoi tempi di preparazione e lo spazio nei forni è ovviamente limitato”.

“C’è sempre qualcosa da migliorare nelle iniziative – afferma la coordinatrice di Cna Alimentare Valentina Bonaldi – e nei prossimi giorni valuteremo con calma cosa.

Questo ci servirà per iniziare a pensare alle prossime possibili iniziative per continuare a promuovere questo alimento davvero eccezionale, che piace a tutti e che, anche senza la straordinaria promozione fatta a 2 euro compresa la spuma, è un piatto gustoso, sano e nutriente con un rapporto prezzo/qualità eccezionale.

Abbiamo già programmato incontri con il Comune (che ha patrocinato l’evento concedendo anche un contributo economico) per vedere se e cosa è possibile pianificare per il futuro anche se una cosa è certa: il 5/5 da ora in poi a Livorno sarà il 5e5day.

Intanto – aggiunge Bonaldi – alcuni tortai si sono avvicinati all’associazione ed anche questo è un bene perché più siamo a condividere questo progetto e meglio possiamo promuovere il prodotto e la sua unicità.

Abbiamo anche inviato ai 25 vincitori della challenge il coupon digitale con cui potranno gustare altri due buonissimi 5e5 e spume: è stata una simpatica gara su Instagram a colpi di selfie e di fantasia in cui il primo ha totalizzato ben 1.572 like.

Tutte le foto sono visibili con l’hashtag #5e5day. Cliccatissimi anche il video promozionale e le quattro interviste in cui i tortai in modo scherzoso hanno un po’ raccontato di sé e della torta.

Dobbiamo anche ringraziare l’agenzia Orangetape che ha creduto con noi in questa sfida dandoci davvero un validissimo supporto digitale”.

