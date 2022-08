5x1000, la Misericordia di Antignano inaugura un veicolo per la mobilità protetta (Foto)

Home

5×1000, la Misericordia di Antignano inaugura un veicolo per la mobilità protetta (Foto)

6 Agosto 2022

5×1000, la Misericordia di Antignano inaugura un veicolo per la mobilità protetta (Foto)

Livorno 6 agosto 2022

“Le firme del 5 per 1000 alla Misericordia di Livorno Sud Antignano corrono per la città! Un veicolo in più per la mobilità protetta”

Con una semplice cerimonia presso la sede di Via Mondolfi è stato presentato un veicolo aggiuntivo attrezzato per la mobilità protetta per soddisfare le tante richieste che provengono da tutta la città.

A tagliare il nastro del nuovo mezzo, la Famiglia Lenzi (Gianluca, Daniela e la figlia Elisa) da molti anni volontari della Misericordia segno e simbolo di solidarietà familiare per gli altri.

Il veicolo è stato acquistato grazie alle firme raccolte con il 5 per 1000 da parte dei cittadini ed una scritta sulla fiancata del mezzo lo ricorda in segno di gratitudine

Il Governatore Stefano Del Vivo salutando i Confratelli presenti ha informato circa la nuova scritta presente sul mezzo “Misericordia Livorno Sud – Antignano”.

“Con l’apertura del centro sanitario molti cittadini che si rivolgono alla nostra Misericordia la indicano come Livorno Sud ed insieme al servizio che si svolge in gran parte in tutta la città fa uscire da una logica di quartiere come alcuni anni fa assumendo una dimensione cittadina.

Questo senza snaturare l’origine ed i valori della nostra Confraternita e la devozione a Santa Lucia nostra protettrice e del quartiere di Antignano”.

