20 Settembre 2022

Riaperti dalla Regione Toscana i termini del bando Protocolli di insediamento per l'Area di crisi industriale complessa

Livorno, 20 settembre 2022 – 6 milioni a disposizione delle imprese livornesi

L’assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico Gianfranco Simoncini informa che la Regione Toscana ha riaperto, da ieri lunedì 19 settembre, il bando Protocolli di insediamento per l’Area di crisi industriale complessa di Livorno per 649.179,02 euro. Le domande di finanziamento dovranno essere inviate a Sviluppo Toscana esclusivamente online accedendo al link: https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/.

Sul sito del Comune di Livorno, aggiunge l’assessore Simoncini, nell’area dedicata al Lavoro e Sviluppo è presente una pagina (https://www.comune.livorno.it/lavoro-sviluppo-economico/bandi) nella quale è possibile rintracciare i bandi di finanziamento rivolti al settore imprenditoriale del nostro territorio.

“Cogliamo l’occasione – sottolinea Simoncini – per ricordare che dal 16 settembre è aperto il bando emesso dall’Amministrazione comunale per la concessione di contributi a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico e digitale delle MPI ed a sostegno dello Start up giovanile e femminile nel Comune di Livorno. Le risorse disponibili ammontano a 160 mila euro. Dell’apertura abbiamo dato informazione con una lettera alle associazioni di categoria della provincia di Livorno. Inoltre – conclude l’Assessore – è ancora aperto il bando per 5 milioni di euro destinati dal Mise all’area di crisi industriale livornese”.

“Si tratta di risorse importanti che potranno sostenere – commenta Simoncini – progetti industriali e interventi di innovazione che creino nuovo lavoro e consolidino l’occupazione esistente, oltre a favorire i liberi professionisti e le start up”.

