60 anni di storia, la Banda dell’Esercito suona al Mascagni Festival

25 Agosto 2024

Concerto della Banda dell’Esercito Italiano al Mascagni Festival: una serata di emozioni musicali sulla Terrazza Mascagni

La suggestiva Terrazza Mascagni di Livorno farà da cornice a un evento straordinario: il concerto della Banda Musicale dell’Esercito Italiano, in programma per domenica 25 agosto alle ore 21:30. Diretta dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila, la Banda renderà omaggio al grande compositore Pietro Mascagni, unendo la tradizione musicale verista all’eleganza e alla potenza delle esecuzioni militari.

Questo concerto, parte del Mascagni Festival, rappresenta un’occasione unica per i livornesi e i visitatori di celebrare non solo la grandezza del compositore toscano, ma anche il 60° anniversario della fondazione della Banda dell’Esercito, istituita nel 1964. Con 102 musicisti altamente qualificati, tutti diplomati nei più importanti conservatori italiani, la Banda è un simbolo prestigioso delle Forze Armate italiane e vanta una lunga storia di esibizioni in alcuni dei teatri più rinomati al mondo, come il Teatro alla Scala di Milano e il San Carlo di Napoli.

Il Maestro Maggiore Filippo Cangiamila, alla guida della Banda dal 2019, porterà sulla Terrazza Mascagni un programma variegato che spazierà dalle marce militari ai brani sinfonici, senza dimenticare la tradizione lirica italiana, rappresentata in questa occasione dalla straordinaria voce del soprano Francesca Maionchi.

Questo concerto non è solo un tributo a Mascagni e alla città di Livorno, ma anche un’esperienza che sottolinea l’importante ruolo culturale ed educativo che la Banda dell’Esercito svolge, non limitandosi alle sole cerimonie istituzionali ma impegnandosi in un’attività concertistica di altissimo livello. Un evento da non perdere per gli amanti della musica e della cultura, in uno dei luoghi più iconici della città.

