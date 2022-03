Home

60 volontari al lavoro per accogliere i rifugiati dall’Ucraina

18 Marzo 2022

Livorno 18 marzo 2022

Dal 9 di marzo 50 volontari dell’ Associazione Nazionale della Polizia di Stato -Sez di Livorno; a cui si sono aggiunti dallo scorso 14 marzo 10 volontari della Associazione dell’Arma dei Carabinieri:

stanno fornendo la loro preziosa opera di volontariato nelle procedure di accoglienza della popolazione ucraina che da 15 giorni sta giungendo anche nella nostra provincia.

Fino ad oggi sono state accolte in media giornaliera dalle 70 alle 100 persone; si tratta principalmente di donne e bambini che hanno trovato accoglienza presso le abitazioni di familiari e conoscenti

Per chi ne era privo , grazie all’impegno della Prefettura, è scattata l’accoglienza presso le strutture alberghiere individuate in Piombino.

Al momento del loro arrivo, queste persone vengono accolte dal personale dell’associazione per la verifica del possesso del passaporto; per poi procedere al controllo sanitario in merito al possesso del green-pass. Chi ne è sprovvisto viene accompagnato presso l’Hub della Misericordia di via Verdi per il relativo tampone.

Successivamente alle verifiche sanitarie, le persone vengono accompagnate presso l’accoglienza dell’ufficio Immigrazione della Questura in Viale Boccaccio per la presentazione della documentazione necessaria all’ottenimento di un permesso che si chiama “protezione temporanea”

in attesa del permesso viene loro rilasciata una ricevuta con foto e c.f. che consente l’ottenimento della una tessera sanitaria ed accedere cosi ai servizi sanitari nazionali.

