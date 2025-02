Rosignano (Livorno) 27 febbraio 2025 60enne denunciato per furto, possesso di grimaldelli e porto di strumenti atti ad offendere

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay, a conclusione di un’indagine scaturita dalle denunce dei proprietari di due attività commerciali, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino campano sulla sessantina, già noto per numerosi altri precedenti, gravemente indiziato per condotte che riconducono al reato di furto, tentato furto, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

Secondo la ricostruzione eseguita dai carabinieri, lo scorso mese di gennaio, il 60enne si sarebbe introdotto nottetempo all’interno di un esercizio commerciale cittadino asportando 200 euro dal registratore di cassa. L’uomo, in seguito a tale furto avrebbe tentato di introdursi, senza riuscirci, in un’attività di parrucchiera, danneggiando la porta d’ingresso principale.

In particolare, all’interno della summenzionata cornice operativa, i Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay, attivati dalle parti offese che hanno regolarmente presentato querela per patito furto e tentativo di furto aggravato dall’effrazione di una porta di accesso, hanno avviato le indagini per individuare gli ignoti malfattori.

Ed è stato il tempestivo intervento dei carabinieri della stazione, conoscitori del territorio che ha reso possibile in tempi stretti acquisire molteplici riscontri prodromici all’individuazione e successiva identificazione del sospetto responsabile. Infatti successivamente alla commissione dei succitati reati predatori, durante mirati servizi, i carabinieri son riusciti a risalire e individuare un soggetto di sesso maschile aderente alle caratteristiche fisiche riconducibili all’autore dei fatti sopra menzionati: sono stati mesi a sistema sia le registrazioni delle tracce video acquisite che lo ritraevano all’opera che i successivi controlli a suo carico, talché sono stati raccolti elementi fondamentali per incastrarlo; fra l’altro, durante alcuni controlli mirati è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e materiale per operare di notte. Accertata pertanto la sua compiuta identità nonché corrispondenza con le caratteristiche dell’autore dei reati, l’uomo è stato accompagnato presso il Comando Stazione ove, terminate le attività di rito, è stato denunciato a piede libero all’ AG di Livorno per furto, tentato furto, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di strumenti atti ad offendere