60enne denunciato per violazione della detenzione domiciliare

30 Luglio 2024

Livorno 30 luglio 2024 – 60enne denunciato per violazione della detenzione domiciliare

I Carabinieri della Stazione Livorno Centro, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato un 60enne per aver violato gli obblighi inerenti alla detenzione domiciliare.

L’uomo, condannato per reati contro il patrimonio, era autorizzato a lasciare l’abitazione solo in ristrette fasce orarie, per comprovate necessità o previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria (A.G.). Durante un controllo nelle prime ore della mattina, i Carabinieri hanno riscontrato che il 60enne non si trovava all’interno dell’abitazione, da cui si era allontanato senza preventiva autorizzazione.

Di conseguenza, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per evasione alla Procura della Repubblica di Livorno. Il suo comportamento è stato segnalato all’A.G. competente, che valuterà la revoca del beneficio della detenzione domiciliare.