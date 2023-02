60enne salvato dai carabinieri, era intrappolato nell’auto in bilico sorretta da arbusti

Home

4 Febbraio 2023

Portoferraio (Isola d0Elba, Livorno) 4 febbraio 2023

Un 60enne è stato soccorso da una pattuglia dei carabinieri. L’uomo, intrappolato nella propria auto dopo essere finito fuori strada, non riusciva a chiedere aiuto ed il veicolo è rimasto in bilico, sorretto dagli arbusti presenti.

Provvidenziale quindi l’intervento di iniziativa dei Carabinieri considerando che di notte la strada provinciale tra Capoliveri e Portoferraio è pressoché deserta in questo periodo.

Nonostante il buio, i militari hanno notato quell’auto pericolosamente in bilico e hanno immediatamente prestato soccorso al conducente. I Carabinieri si sono gettati nel fosso e hanno rassicurato ed assistito l’uomo, intorpidito ma ancora cosciente, in attesa dall’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Portoferraio e dell’autoambulanza.

L’uomo, 60enne capoliverese, è stato quindi estratto dalla sua auto, fortunatamente senza troppe conseguenze, e trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Portoferraio.

I militari, dopo aver soccorso l’uomo, hanno acquisito le analisi effettuate dall’Ospedale, riscontrando che presentava un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito, 1,18 gr/l. Per l’autista è scattato quindi il ritiro immediato della patente e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

